//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В день выборов спецназ СБУ "Альфа" патрулирует автостанции, вокзалы и аэропорты. Задействованы боевые машины и дроны

Во время проведения выборов президента Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим охраны общественного правопорядка и стратегических объектов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

В частности, на бойцов спецподразделения Центра специальных операций "А" СБУ возложена обязанность по патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине.

"Порядок в государстве и покой граждан Украины является важным элементом для обеспечения выборов. Наши спецназовцы, которые встали на защиту Украины с первых минут начала проведения АТО, это очень хорошо понимают.

Мы также задействовали для патрулирования боевые машины и беспилотную авиацию. Все это - демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине. Нравится это или нет, но я уверен, что выборы в Украине состоятся цивилизованно и спокойно. Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции делает для этого все необходимое ", - отметил глава Службы Василий Грицак.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

31 марта, 2019 воскресенье

30 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать