В день выборов спецназ СБУ "Альфа" патрулирует автостанции, вокзалы и аэропорты. Задействованы боевые машины и дроны

31 марта, 2019, 12:58

Во время проведения выборов президента Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим охраны общественного правопорядка и стратегических объектов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

В частности, на бойцов спецподразделения Центра специальных операций "А" СБУ возложена обязанность по патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине.

"Порядок в государстве и покой граждан Украины является важным элементом для обеспечения выборов. Наши спецназовцы, которые встали на защиту Украины с первых минут начала проведения АТО, это очень хорошо понимают.

Мы также задействовали для патрулирования боевые машины и беспилотную авиацию. Все это - демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине. Нравится это или нет, но я уверен, что выборы в Украине состоятся цивилизованно и спокойно. Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции делает для этого все необходимое ", - отметил глава Службы Василий Грицак.