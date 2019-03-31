В Чернигове мужчина "заминировал" штабы одного из кандидатов, а в Одессе глава комиссии избил избирателя

31 марта, 2019, 14:10

Нацполиция сообщает о связанных с избирательным процессом правонарушениях в Чернигове и Одессе

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Чернигове в 12:10 в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о том, что в случае "непрекращения подкупа избирателей" в 13:00 он подорвет штабы одного из кандидатов.

Нацполиция и ГСЧС проводят проверки по указанным адресам.

В Одессе на одном из участков в Киевском районе Одессы произошел конфликт между избирателем и главой участковой комиссии. После инцидента избиратель написал заявление в полицию о нанесении легких телесных повреждений.

В ГУНП сообщили, что по факту проводится проверка.

Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).