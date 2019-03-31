У Зеленского - менее 30%, у Порошенко - более 19%. Данные экзит-пола "Социс"

31 марта, 2019, 20:43

Социологическая компания "Социс" обнародовала данные исследования с избирательных участков по состоянию на 19:00

Данные опубликованы на сайте социологической компании.

Согласно данным соцопроса "Социс" по состоянию на 19 часов 31 марта после выхода из участков респонденты проголосовали следующим образом:

Опрошено 15 тыс. 405 избирателей, Response Rate - 72,5%. Исследование проводилось в день выборов первого тура президентских выборов 31 марта 2019 г., на выходе из избирательных участков.

Исследованием были охвачені 430 избирательных участков во всех областях Украины (в т. ч. Киев), расположенных равномерно по всей территории страны; исследование не проводилось в АР Крым и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.