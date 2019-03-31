Синоптик Наталья Диденко предупредила об изменении погоды

31 марта, 2019, 19:22

Температура воздуха снизится и будет сильный ветер

Завтра погода в Украине несколько изменится, местами температура днем опустится до +8 градусов.

Об этом в Facebook сообщает Наталья Диденко.

Сообщается, что 1 апреля в западных и северных областях похолодает до + 8 + 12 градусов.

"На юге, востоке и в большинстве центра еще побудет сегодняшняя очень теплая погода.

Осадки маловероятны, солнышко. Но в результате давления холодного воздуха с севера усилится ветер", - предупредила Диденко.

В Киеве первого апреля также температура воздуха снизится и составит около 10 градусов. Осадков не будет, но будет сильный ветер.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, по данным синоптиков, 1 апреля в Украине без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью до +6 градусов, днем до +14. В южной части и восточных областях до +20; в Карпатах на протяжении суток около 0 градусов.