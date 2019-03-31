Синоптик Наталья Диденко предупредила об изменении погоды
Завтра погода в Украине несколько изменится, местами температура днем опустится до +8 градусов.
Об этом в Facebook сообщает Наталья Диденко.
Сообщается, что 1 апреля в западных и северных областях похолодает до + 8 + 12 градусов.
"На юге, востоке и в большинстве центра еще побудет сегодняшняя очень теплая погода.
Осадки маловероятны, солнышко. Но в результате давления холодного воздуха с севера усилится ветер", - предупредила Диденко.
В Киеве первого апреля также температура воздуха снизится и составит около 10 градусов. Осадков не будет, но будет сильный ветер.
Напомним, по данным Укргидрометцентра, по данным синоптиков, 1 апреля в Украине без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью до +6 градусов, днем до +14. В южной части и восточных областях до +20; в Карпатах на протяжении суток около 0 градусов.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-