Садовый проголосовал "за будущее"
31 марта, 2019, 14:57
После голосования вместе со своей семьей львовский мер, глава политической партии "Самопомич" Андрей Садовый обнародовал у себя на Facebook видео с обращением голосовать "за будущее"
При этом определить нужного кандидата, по словам политика, можно, если "спросить у своих детей или внуков, за кого они", передает Еспресо.TV.
"Мы с нашей семьей уже проголосовали. Когда спрашивают людей: "А за кого Вы?", очень часто отвечают: "Мы за будущее". Так вот, если Вы хотите голосовать за будущее, то Вы спросите своих детей или внуков, а за кого они хотят голосовать. Потому что в действительности они умнее нас. Не определяйте их будущее самостоятельно. Помогите, чтобы их слово было услышано", - отметил Садовый.
- Напомним, Садовый сначала выдвинул свою кандидатуру на пост президента, однако позже снял ее в пользу Анатолия Гриценко.
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