//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Садовый проголосовал "за будущее"


фото: zaxid.net
После голосования вместе со своей семьей львовский мер, глава политической партии "Самопомич" Андрей Садовый обнародовал у себя на Facebook видео с обращением голосовать "за будущее"

При этом определить нужного кандидата, по словам политика, можно, если "спросить у своих детей или внуков, за кого они", передает Еспресо.TV.

"Мы с нашей семьей уже проголосовали. Когда спрашивают людей: "А за кого Вы?", очень часто отвечают: "Мы за будущее". Так вот, если Вы хотите голосовать за будущее, то Вы спросите своих детей или внуков, а за кого они хотят голосовать. Потому что в действительности они умнее нас. Не определяйте их будущее самостоятельно. Помогите, чтобы их слово было услышано", - отметил Садовый.

  • Напомним, Садовый сначала выдвинул свою кандидатуру на пост президента, однако позже снял ее в пользу Анатолия Гриценко.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

31 марта, 2019 воскресенье

30 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать