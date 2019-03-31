Садовый проголосовал "за будущее"

31 марта, 2019, 14:57

При этом определить нужного кандидата, по словам политика, можно, если "спросить у своих детей или внуков, за кого они", передает Еспресо.TV.

"Мы с нашей семьей уже проголосовали. Когда спрашивают людей: "А за кого Вы?", очень часто отвечают: "Мы за будущее". Так вот, если Вы хотите голосовать за будущее, то Вы спросите своих детей или внуков, а за кого они хотят голосовать. Потому что в действительности они умнее нас. Не определяйте их будущее самостоятельно. Помогите, чтобы их слово было услышано", - отметил Садовый.