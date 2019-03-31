С одной стороны, полет идет нормально, с другой - ожидаем возможного ветра, - Бекешкина об экзитполах

31 марта, 2019, 19:20

Директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявила, что политические силы, которым не нравятся результаты выборов, попытаются дискредитировать результаты экзитполов

Об этом Ирина Бекешкина написала в facebook.

По ее словам, политические силы, которым не нравятся результаты выборов, уже сейчас начинают дискредитировать результаты экзитполов.

"Провели в 14 часов пресс-конференцию, отчитались, что полет идет нормально. Однако все же тревожно. Уже появились первые звоночки, что те силы, которым результаты не понравятся, уже сейчас начинают дискредитировать экзитпол. Первая ласточка - штабист Юли Костя Матвиенко пишет в своем блоге на "Укрправде", что якобы данные, которые передают с мест интервьюеры и данные, которые заносятся в компьютер и подсчитываются, существенно отличаются. Не знаю, на каких идиотов это рассчитано. Ибо результаты принимают телефону рядовые сотрудники соцслужбы и вносят в компьютер тоже они", - написала Бекешкина.

По словам Бекешкиной, также наблюдается обнародование так называемых экзитполов от фейковых социологических компаний.

"Еще один метод, тоже рассчитанный на идиотов, это якобы экзитполы различных "Рогов и копыт" - ну вот уже засветились "Передовые правовые инициативы", побивших все мировые рекорды, "опрашивая" по 100.000 за два дня, еще какие-то неизвестные стоят на участках. И будет: "а мы на ваш экзитпол нашим экзитполом". А что? На людей не слишком образованных это может подействовать. Так что, с одной стороны, полет идет нормально. с другой - ожидаем возможного ветра", - отметила Бекешкина.