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"Я вас подожгу". Дом культуры на Черниговщине, где проходит голосование, атаковал нетрезвый мужчина

В Национальной полиции рассказали подробности утреннего инцидента в городе Борзна Черниговской области, где неизвестный пытался поджечь избирательный участок

Об этом рассказала пресс-служба ведомства, передает Еспресо.TV .

"Нетрезвый избиратель пришел на участок в Борзнянскому городском доме культуры и после угрозы "я вас подожгу" достал литровую бутылку легковоспламеняющейся жидкости и бросил в сторону кабинки для голосования. Огонь сразу же потушили", - говорится в сообщении.

Полицейский, который охраняет порядок на участке, задержал поджигателя и передал его следственно-оперативной группе. Сейчас местный житель дает объяснения следователю, устанавливаются мотивы совершения правонарушения. Процесс голосования продолжается в обычном режиме.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

  • Как уже сообщалось, в городе Борзна Черниговской области в 10.50 воскресенья, 31 марта 2019 года, на одном из избирательных участков мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением, которое сразу же ликвидировали.
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