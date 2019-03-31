"Я вас подожгу". Дом культуры на Черниговщине, где проходит голосование, атаковал нетрезвый мужчина
Об этом рассказала пресс-служба ведомства, передает Еспресо.TV .
"Нетрезвый избиратель пришел на участок в Борзнянскому городском доме культуры и после угрозы "я вас подожгу" достал литровую бутылку легковоспламеняющейся жидкости и бросил в сторону кабинки для голосования. Огонь сразу же потушили", - говорится в сообщении.
Полицейский, который охраняет порядок на участке, задержал поджигателя и передал его следственно-оперативной группе. Сейчас местный житель дает объяснения следователю, устанавливаются мотивы совершения правонарушения. Процесс голосования продолжается в обычном режиме.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
- Как уже сообщалось, в городе Борзна Черниговской области в 10.50 воскресенья, 31 марта 2019 года, на одном из избирательных участков мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением, которое сразу же ликвидировали.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-