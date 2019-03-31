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"Опора": мэр Житомира и глава ОГА сфотографировались со своими бюллетенями

31 марта глава Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич и мэр Житомира Сергей Сухомлин сфотографировались с бюллетенями у избирательной урны на участках для голосования, после чего разместили фотографии на своих страницах в соцсети Facebook

Об этом сообщила пресс-служба гражданской сети "Опора".

"Фото Игорь Гундич опубликовал на своей странице в сети Facebook. На фото он держит в руках развернутый бюллетень, который опускает в ящик для голосования. Фамилии кандидатов и отметки на фото размыты, однако, можно предположить, что когда было сделано это фото, другие лица , которые есть на участке, могли увидеть отметку, за кого Игорь Гундич отдал свой голос", - говорится в сообщении.

Кроме того, в гражданской сети добавили, что фотографию с бюллетенем также опубликовал на своей странице в Facebook и мэр областного центра Сергей Сухомлин.

"Согласно части 1 статьи 7 Закона Украины "О выборах президента Украины" голосование на выборах президента Украины является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей запрещается. Фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и нарушение тайны голосования", - напомнили в "Опоре".

 

 

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