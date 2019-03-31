"Надеемся попасть во второй тур". Кошулинский проголосовал вместе с женой и тремя детьми

31 марта, 2019, 14:50

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на львовский портал Вголос.

На избирательный участок Кошулинский пришел вместе со своей семьей.

По его словам, сегодня у него "хороший, позитивный настрой".

"Утром с семьей пошли в церковь. После церкви пошли голосовать ... Хороший солнечный день, хорошее настроение", - отметил политик.

При этом он надеется на "очень положительный результат".

"Надеемся попасть во второй тур. Как Бог даст, так и будет", - подчеркнул Кошулинский.