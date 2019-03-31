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"Надеемся попасть во второй тур". Кошулинский проголосовал вместе с женой и тремя детьми

Кандидат в президенты Украины от объединенных сил националистов, "свободовец" Руслан Кошулинский в воскресенье, 31 марта 2019 года, проголосовал на избирательном участке, расположенном в школе № 7 на ул. Богдана Хмельницкого, 132 во Львове

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на львовский портал Вголос.

На избирательный участок Кошулинский пришел вместе со своей семьей.

По его словам, сегодня у него "хороший, позитивный настрой".

"Утром с семьей пошли в церковь. После церкви пошли голосовать ... Хороший солнечный день, хорошее настроение", - отметил политик.

При этом он надеется на "очень положительный результат".

"Надеемся попасть во второй тур. Как Бог даст, так и будет", - подчеркнул Кошулинский.

 

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