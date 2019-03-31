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"Чтобы было меньше свиней при власти!" Ляшко показал, как голосует с Роситой

Лидер Радикальной партии, кандидат в президенты Олег Ляшко разместил на своей странице в Facebook видео голосования вместе со своей женой Роситой
По словам политика, сегодня он отдал свой голос во имя того "Чтобы было меньше свиней у власти!".
 
"Я голосовал за то, чтобы свиней меньше у власти было. Сегодня у нас уникальный шанс вычистить это.

Чтобы сильная страна была, сильная экономика, мир вернуть, людей с заработков вернуть. Чтобы нормально народ жил в Украине. Поэтому мой голос - за то, чтобы меньше свиней было у власти и больше у людей работы, зарплаты и нормальной жизни ", - пояснил Ляшко.

В то же время жена политика отвечала на вопросы журналистов на русском языке.

"Мне кажется, у каждого человека было достаточно времени, для того чтобы определиться, посмотреть, оценить возможности того или иного кандидата", - отметила она и добавила, что проголосовала за своего мужа.
 

Справка

На этих выборах было зарегистрировано рекордное количество кандидатов - 44. После отказа отдельных кандидатов баллотироваться их количество уменьшилось до 39.

Голосование состоится в 199 избирательных округах на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной республики Крым и города Севастополя) и едином заграничном избирательном округе. Ориентировочное количество избирателей, которые будут голосовать в 199 избирательных округах, составляет 29,9 млн, информирует гражданская сеть ОПОРА.

Ориентировочное количество участков в 199 округах составляет 29 тыс. 888, еще 101 участок находится в заграничном избирательном округе.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, во время голосования у каждого избирательного участка будут дежурить двое полицейских и один спасатель.

В этом году граждане имели возможность изменить место голосования без изменения избирательного адреса. Этой возможностью воспользовались 315 725 избирателей.

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