"Чтобы было меньше свиней при власти!" Ляшко показал, как голосует с Роситой
Чтобы сильная страна была, сильная экономика, мир вернуть, людей с заработков вернуть. Чтобы нормально народ жил в Украине. Поэтому мой голос - за то, чтобы меньше свиней было у власти и больше у людей работы, зарплаты и нормальной жизни ", - пояснил Ляшко.
В то же время жена политика отвечала на вопросы журналистов на русском языке.
"Мне кажется, у каждого человека было достаточно времени, для того чтобы определиться, посмотреть, оценить возможности того или иного кандидата", - отметила она и добавила, что проголосовала за своего мужа.
Справка
На этих выборах было зарегистрировано рекордное количество кандидатов - 44. После отказа отдельных кандидатов баллотироваться их количество уменьшилось до 39.
Голосование состоится в 199 избирательных округах на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной республики Крым и города Севастополя) и едином заграничном избирательном округе. Ориентировочное количество избирателей, которые будут голосовать в 199 избирательных округах, составляет 29,9 млн, информирует гражданская сеть ОПОРА.
Ориентировочное количество участков в 199 округах составляет 29 тыс. 888, еще 101 участок находится в заграничном избирательном округе.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, во время голосования у каждого избирательного участка будут дежурить двое полицейских и один спасатель.
В этом году граждане имели возможность изменить место голосования без изменения избирательного адреса. Этой возможностью воспользовались 315 725 избирателей.
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