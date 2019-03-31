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Появились первые результаты явки на голосовании в Польше

На избирательном участке в Варшаве на выборах 2019 проголосовали уже 1145 человек

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица Twitter.

По его словам, в Варшаве высокая активность на избирательном участке.

"По состоянию на 12:00 по местному времени из 16 971 избирателя, внесенного в список избирателей на этом участке, проголосовали 1145 человек", - отметил посол.

 

Большая очередь сохраняется также на избирательном участке в Кракове. Как сообщает портал UAinKrakow.pl , очередь, которая образовалась утром на улице возле Генконсульства в Кракове, "увеличилась в несколько раз", - растянулась до конца улицы и вернула за угол.

По данным портала, по состоянию на 12:10 в Кракове проголосовали 620 человек из 10 133 зарегистрированных избирателей.

Спокойная ситуация в Гданьске. По информации газеты "Наш выбор", по состоянию на 11:30 на участке проголосовали более 375 человек.

Всего в Польше создано 4 избирательных участка - в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине.

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