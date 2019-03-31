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Порошенко и Парубий будут голосовать в Киеве, Гройсман - в Виннице


фото: 5.ua
Стало известно, где будут голосовать первые лица государства

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в день выборов Президента Украины будет голосовать в городе Винница.

В то же время действующий глава государства Петр Порошенко и глава Верховной Рады Андрей Парубий в день выборов будут голосовать в Киеве.

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