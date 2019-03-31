Порошенко и Парубий будут голосовать в Киеве, Гройсман - в Виннице
31 марта, 2019, 10:51
Стало известно, где будут голосовать первые лица государства
Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в день выборов Президента Украины будет голосовать в городе Винница.
В то же время действующий глава государства Петр Порошенко и глава Верховной Рады Андрей Парубий в день выборов будут голосовать в Киеве.
- В воскресенье, 31 марта 2019 года, в 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.
- Среди кандидатов в президенты уже проголосовали Олег Ляшко и Юлия Тимошенко.
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