По состоянию на 14:00 в полицию поступило 522 заявления о нарушениях на выборах, открыто 8 уголовных дел
31 марта, 2019, 15:21
В Национальную полицию по состоянию на 14:00 поступило 522 заявления о нарушениях на президентских выборах, открыто 8 уголовных производств
Об этом заявил руководитель департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, сообщает "Интерфакс-Украина" .
Полиция открыла 8 уголовных производств, связанных с нарушениями в день голосования на выборах президента Украины, сообщил руководитель департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
"В настоящее время в общем начато 8 уголовных производств. Есть сведения в полиции, все участки по состоянию на 14:00 работают", - рассказал Шевченко на брифинге в Киеве.
Всего, по данным МВД, по состоянию на 14:00 полицейские зарегистрировали 522 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом.
- По состоянию на 13.00 в полицию поступило 384 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом.
- 31 марта неизвестный сообщил в полицию о минировании гостиницы по улице Институтской в Киеве.
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