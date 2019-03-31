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По состоянию на 14:00 в полицию поступило 522 заявления о нарушениях на выборах, открыто 8 уголовных дел


фото: mvs.gov.ua
В Национальную полицию по состоянию на 14:00 поступило 522 заявления о нарушениях на президентских выборах, открыто 8 уголовных производств

Об этом заявил руководитель департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, сообщает "Интерфакс-Украина" .

Полиция открыла 8 уголовных производств, связанных с нарушениями в день голосования на выборах президента Украины, сообщил руководитель департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"В настоящее время в общем начато 8 уголовных производств. Есть сведения в полиции, все участки по состоянию на 14:00 работают", - рассказал Шевченко на брифинге в Киеве.

Всего, по данным МВД, по состоянию на 14:00 полицейские зарегистрировали 522 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом.

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