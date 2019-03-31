По состоянию на 13.00 в Нацполицию поступило 384 заявления и сообщения о нарушениях на выборах, открыто 4 уголовных производства
31 марта, 2019, 13:55
По состоянию на 13.00 в полицию поступило 384 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом
Полицейские открыли 4 уголовных производства, сообщает Национальная полиция на своей официальной странице в сети Twitter, передает Еспресо.TV.
"В основном нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателя, повреждением бюллетеня, фотографированием бюллетеней", - отмечают правоохранители.
- Напомним, в день выборов спецназ СБУ "Альфа" патрулирует автостанции, вокзалы и аэропорты . Задействованы боевые машины и дроны.
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