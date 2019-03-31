От стихийных бедствий в 2018 году пострадали 62 млн человек

31 марта, 2019, 13:45

За 2018 год в стихийных бедствиях по всему миру пострадали более 62 млн человек, из них 35 млн - от наводнений

Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации.

Среди опасных климатических явлений 2018 года ВМО отмечает пожары в западной части США, летний зной в Европе и Японии, супертайфун Мангхут, наводнение в индийском штате Керала.

Климатические колебания все чаще сказываются на продовольственной безопасности жителей Земли. В 2017 году количество недоедающих увеличилось до 821 млн человек, в том числе из-за засух, связанных с Эль-Ниньо.

Из 17,7 млн человек, которые покинули свои места проживания, более 2 млн человек переехали из-за природных катаклизмов.

Сам 2018 год стал четвертым в истории человечества по показателю аномально высокой температуры.