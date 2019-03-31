Не работает сайт Государственного реестра избирателей

31 марта, 2019, 12:18

Вышел из строя официальный сайт Государственного реестра избирателей Украины

По состоянию на 12:00 по адресу https://www.drv.gov.ua пользователи могут увидеть только чистый экран.

Благодаря этому ресурсу избиратели могут уточнить, есть ли они в списках на определенном участке для голосования, а также выяснить, где именно они должны голосовать.

Сайтом ГРИ распоряжается Центризбирком.

Причины того, что портал сейчас не работает, пока не известны.