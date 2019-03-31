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Не работает сайт Государственного реестра избирателей

Вышел из строя официальный сайт Государственного реестра избирателей Украины

По состоянию на 12:00 по адресу https://www.drv.gov.ua пользователи могут увидеть только чистый экран.

Благодаря этому ресурсу избиратели могут уточнить, есть ли они в списках на определенном участке для голосования, а также выяснить, где именно они должны голосовать.

Сайтом ГРИ распоряжается Центризбирком.

Причины того, что портал сейчас не работает, пока не известны.

 

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