Не работает сайт Государственного реестра избирателей
31 марта, 2019, 12:18
Вышел из строя официальный сайт Государственного реестра избирателей Украины
По состоянию на 12:00 по адресу https://www.drv.gov.ua пользователи могут увидеть только чистый экран.
Благодаря этому ресурсу избиратели могут уточнить, есть ли они в списках на определенном участке для голосования, а также выяснить, где именно они должны голосовать.
Сайтом ГРИ распоряжается Центризбирком.
Причины того, что портал сейчас не работает, пока не известны.
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