На Харьковском шоссе в Киеве автомобиль сбил пешехода

31 марта, 2019, 23:02

В Киеве на Харьковском шоссе автомобиль Opel сбил пешехода, нарушившего правила дорожного движения

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По словам свидетелей, пожилой мужчина решил перейти четырехполосную проезжую часть с двойной сплошной в запрещенном для перехода месте. Однако не успел перейти одну полосу, как попал под колеса Opel.

Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, госпитализировали пострадавшего пешехода 1951 года с различными травмами. Стоит отметить, что от места наезда до безопасного регулируемого перехода около 100 м. Почему пешеход, пренебрегая собственной жизнью, пытался перейти оживленную магистраль, остается загадкой.