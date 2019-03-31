На Харьковском шоссе в Киеве автомобиль сбил пешехода
31 марта, 2019, 23:02
В Киеве на Харьковском шоссе автомобиль Opel сбил пешехода, нарушившего правила дорожного движения
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По словам свидетелей, пожилой мужчина решил перейти четырехполосную проезжую часть с двойной сплошной в запрещенном для перехода месте. Однако не успел перейти одну полосу, как попал под колеса Opel.
Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, госпитализировали пострадавшего пешехода 1951 года с различными травмами. Стоит отметить, что от места наезда до безопасного регулируемого перехода около 100 м. Почему пешеход, пренебрегая собственной жизнью, пытался перейти оживленную магистраль, остается загадкой.
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