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На Харьковском шоссе в Киеве автомобиль сбил пешехода

В Киеве на Харьковском шоссе автомобиль Opel сбил пешехода, нарушившего правила дорожного движения

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По словам свидетелей, пожилой мужчина решил перейти четырехполосную проезжую часть с двойной сплошной в запрещенном для перехода месте. Однако не успел перейти одну полосу, как попал под колеса Opel.

Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, госпитализировали пострадавшего пешехода 1951 года с различными травмами. Стоит отметить, что от места наезда до безопасного регулируемого перехода около 100 м. Почему пешеход, пренебрегая собственной жизнью, пытался перейти оживленную магистраль, остается загадкой.

 

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