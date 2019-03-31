31 марта, 2019, 13:12

31 марта на Донбассе уже более 20% военных проголосовали на выборах президента Украины

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что процесс голосования на специальных избирательных участках в районе проведения операции Объединенных сил длится с восьми часов утра.

"Личный состав частей и подразделений Объединенных сил активно приобщается к избирательному процессу. По состоянию на 11:00 на отдельных участках свой выбор сделали уже более 20% избирателей в погонах", - сообщила пресс-служба ООС.

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.