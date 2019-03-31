На Amazon продавали детскую одежду "для педофилов"

31 марта, 2019, 12:30

Онлайн-ритейлер Amazon снял с продажи детские боди с пошлыми нецензурными надписями

Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о черных и белых костюмах для младенцев, которые разместила на сайте канадская компания VanBer. На некоторых из них нанесена фраза "Папина секс-игрушка", на других - "папина проститутка".

Покупатели возмутились такому товару, заявив, что их целевая аудитория - педофилы. Среди возмущенных оказался сотрудник организации по защите детей США, профессор Марци Хэмилтон (Marci Hamilton).

"Это способ нормализовать деятельность, чрезвычайно опасную для детей. Мы впервые видим такие педофильские лозунги на одежде для детей. Amazon должен тщательно отслеживать раздел детских вещей", - поделился мнением Хэмилтон и добавил, что шокирован высоким спросом на указанный товар.

Представитель онлайн-ритейлера сообщил, что костюмы больше недоступны на сайте. Он также предупредил об удалении с сайта аккаунтов, которые не соблюдают правил продаж.