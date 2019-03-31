На 20:00 явка на президентских выборах составляет 63,99%. Обновляется
31 марта, 2019, 21:39
Центральная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 20:00 явка на президентских выборах составляет 63,99%
Об этом сообщает официальный сайт ЦИК .
Сейчас обнародованы данные со всех областей, кроме Черновицкой.
Обновляется.
- Напомним, по состоянию на 15:00 явка на президентских выборах составила 43,86% .
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