Ляшко показал в бюллетене, как голосовал за себя. Это нарушение, - КИУ
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу организации.
"Во время голосования на одном из участков ... Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления. Согласно ст. 7 закона "О выборах президента Украины" голосования на выборах президента является тайным. Фотографирование, видеофиксация в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и является нарушением тайны голосования ", - указывает КИУ в Facebook.
"Согласно ст. 159 (нарушение тайны голосования) Уголовного Кодекса Украины:
1. Умышленное нарушение тайны голосования при проведении выборов или референдума, что проявилось в разглашении содержания волеизъявления гражданина, который принял участие в выборах или референдуме, -
наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет", - напоминают в Комитете избирателей Украины.
В то же время, в комментариях к этому сообщению пользователи отмечают, что, возможно, речь идет о двусмысленной трактовке цитируемой законодательной нормы.
"Речь идет о членах избирательной комиссии или лицах, которые по определенным причинам узнали о выборе во время голосования того или иного лица. Исходя из таких же соображений, можно признать противозаконным экзит-полы на выходе из участков", - отмечают участники обсуждения.
- В воскресенье, 31 марта 2019 года, в 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.
- По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, позиция правительства четкая - открытые и демократические выборы .
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