Ляшко показал в бюллетене, как голосовал за себя. Это нарушение, - КИУ

31 марта, 2019, 13:17

Комитет избирателей Украины заявляет о вероятном нарушении закона кандидатом на пост президента Олегом Ляшко во время голосования 31 марта

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу организации.

"Во время голосования на одном из участков ... Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления. Согласно ст. 7 закона "О выборах президента Украины" голосования на выборах президента является тайным. Фотографирование, видеофиксация в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и является нарушением тайны голосования ", - указывает КИУ в Facebook.

"Согласно ст. 159 (нарушение тайны голосования) Уголовного Кодекса Украины:

1. Умышленное нарушение тайны голосования при проведении выборов или референдума, что проявилось в разглашении содержания волеизъявления гражданина, который принял участие в выборах или референдуме, -

наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет", - напоминают в Комитете избирателей Украины.

В то же время, в комментариях к этому сообщению пользователи отмечают, что, возможно, речь идет о двусмысленной трактовке цитируемой законодательной нормы.

"Речь идет о членах избирательной комиссии или лицах, которые по определенным причинам узнали о выборе во время голосования того или иного лица. Исходя из таких же соображений, можно признать противозаконным экзит-полы на выходе из участков", - отмечают участники обсуждения.