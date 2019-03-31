"Я не хочу еще пять лет мародерства и обмана": Гриценко исключил голосование за Порошенко
31 марта, 2019, 20:52
Анатолий Гриценко не будет поддерживать Петра Порошенко и Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов
Об этом Гриценко сказал после объявления предварительных результатов Национального экзит-пола.
По словам Гриценко, он не поддержит Порошенко и никого не призовет это делать.
"Я не хочу еще пять лет мародерства и обмана", - заявил кандидат.
Гриценко также не поддержит Зеленского, которого не знает.
В штабе Анатолия Гриценко после объявления результатов экзитпола также сообщили, что ожидали более высоких результатов. Однако ожидается, что по результатам итогового экзитпола цифры будут выше.
Крупных нарушений, которые бы повлияли на результаты голосования, штаб не зафиксировал. Хотя мелкие нарушения были.
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