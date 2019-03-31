//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ФСБ останавливает украинцев, которые едут с аннексированного Крыма на материковую Украину, - Слободян

Сотрудники ФСБ России в Крыму останавливают украинских граждан, которые едут на материковую часть Украины, что, возможно, связано с проведением выборов президента Украины

Об этом заявил советник главы пограничной службы Олег Слободян, сообщает "Крым. Реалии".

По его словам, количество граждан, которые пересекают административную границу с аннексированного Крыма, уменьшилась по сравнению с прошлой неделей.

"Мы получили информацию, что пограничники страны-оккупанта останавливают украинцев, которые едут на материк, спрашивают у них цель поездки. У нас нет информации, вернули ли они кого-то, кто заявил, что он едет голосовать, но с большой долей вероятности можно предположить , что они не дают проголосовать", - сказал Слободян.

Он отметил, что все подразделения Госпогранслужбы Украины работают в штатном режиме, охрана админграницы осуществляется усиленно. Всего на охрану границы вышло более 7000 личного состава. Еще 1300 человек находятся в резерве, говорят в пограничной службе.

Кроме этого, на охрану морских границ вышли морские подразделения. Несколько катерных-корабельных групп осуществляют охрану морских рубежей в Черном и Азовском морях.

"Если говорить о тенденциях пересечения границы или линии разграничения, то существенного увеличения количества лиц, пересекающих границу, административную границу или линию разграничения, мы не наблюдаем. А в зоне ООС, наоборот, уменьшено количество пассажиропотока в полтора-два раза, чем это было неделю назад", - цитирует Слободяна сайт МВД.

В Федеральной службе безопасности России утверждают, что на административной границе между включенным Россией Крымом и материковой частью Украины нет очередей.

Ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили, что жителям аннексированного Крыма, которые планируют ехать на материковую часть Украины для участия в голосовании на выборах президента, не стоит сообщать о цели своей поездки российским пограничникам на админгранице.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать