ФСБ останавливает украинцев, которые едут с аннексированного Крыма на материковую Украину, - Слободян

31 марта, 2019, 16:50

Сотрудники ФСБ России в Крыму останавливают украинских граждан, которые едут на материковую часть Украины, что, возможно, связано с проведением выборов президента Украины

Об этом заявил советник главы пограничной службы Олег Слободян, сообщает "Крым. Реалии".

По его словам, количество граждан, которые пересекают административную границу с аннексированного Крыма, уменьшилась по сравнению с прошлой неделей.

"Мы получили информацию, что пограничники страны-оккупанта останавливают украинцев, которые едут на материк, спрашивают у них цель поездки. У нас нет информации, вернули ли они кого-то, кто заявил, что он едет голосовать, но с большой долей вероятности можно предположить , что они не дают проголосовать", - сказал Слободян.

Он отметил, что все подразделения Госпогранслужбы Украины работают в штатном режиме, охрана админграницы осуществляется усиленно. Всего на охрану границы вышло более 7000 личного состава. Еще 1300 человек находятся в резерве, говорят в пограничной службе.

Кроме этого, на охрану морских границ вышли морские подразделения. Несколько катерных-корабельных групп осуществляют охрану морских рубежей в Черном и Азовском морях.

"Если говорить о тенденциях пересечения границы или линии разграничения, то существенного увеличения количества лиц, пересекающих границу, административную границу или линию разграничения, мы не наблюдаем. А в зоне ООС, наоборот, уменьшено количество пассажиропотока в полтора-два раза, чем это было неделю назад", - цитирует Слободяна сайт МВД.

В Федеральной службе безопасности России утверждают, что на административной границе между включенным Россией Крымом и материковой частью Украины нет очередей.

Ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили, что жителям аннексированного Крыма, которые планируют ехать на материковую часть Украины для участия в голосовании на выборах президента, не стоит сообщать о цели своей поездки российским пограничникам на админгранице.