Денисова: в Киевском СИЗО нет списков и бюллетеней

"Нам сообщили, что вся комиссия присутствовала на объекте, мы пришли сюда, а их на объекте нет. Выборы должны были начаться в 8 часов, они не начались. Членов комиссии нет, списков нет, бюллетеней нет", - сказала Денисова.

Она также сообщила, что представитель Уполномоченного по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина совместно с представителями общественности провели мониторинг соблюдения избирательных прав в территориальном медицинском объединении "Психиатрия" в Киеве. Избирательный участок в учреждении открылся вовремя.

Представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и г. Севастополя Исмаил Халиков совместно с общественными мониторами провели мониторинг соблюдения избирательных прав в ГУ "Херсонский следственный изолятор". В учреждении специальный участок открылся вовремя.

Представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в южных областях Александр Остапенко совместно с представителями общественности провели мониторинг соблюдения избирательных прав в пенитенциарных учреждениях Одесской области. В частности, они посетили Одесское СИЗО, Черноморскую исправительную колонию, Одесскую исправительную колонию и Южную исправительную колонию. Избирательные участки в этих учреждениях начали работу вовремя. Организация избирательного процесса происходит согласно законодательству.

Представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в западных областях Светлана Семчишин вместе с общественными мониторами проверила, придерживаются ли избирательные права граждан во Львовском учреждении исполнения наказаний №19. Мониторинговой группой было зафиксировано, что участки были открыты своевременно.