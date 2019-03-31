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День выборов на фронте: оккупанты обстреляли украинских военных из пулеметов


фото: slovoidilo.ua
В день президентских выборов, 31 марта, российские оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское.

Потерь среди наших защитников нет. Наши защитники не оставили без ответа вражеский обстрел. Потери противника уточняются.

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