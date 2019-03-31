День выборов на фронте: оккупанты обстреляли украинских военных из пулеметов
31 марта, 2019, 19:31
В день президентских выборов, 31 марта, российские оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское.
Потерь среди наших защитников нет. Наши защитники не оставили без ответа вражеский обстрел. Потери противника уточняются.
- 30 марта на фронте было зафиксировано с украинской стороны - двое раненых, с российской - двое уничтоженных, шестеро раненых.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-