ЦИК обнародовала первые результаты подсчета: лидирует Порошенко
31 марта, 2019, 22:40
По данным обработки 0,12% бюллетеней на выборах президента Украины лидирует действующий президент Петр Порошенко
Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.
По данным ЦИК, за Порошенко проголосовали 28,69% избирателей из подсчитанных бюллетеней, за Владимира Зеленского - 24,27%, за Юлию Тимошенко - 15,12%.
За тройкой лидеров идут Анатолий Гриценко (8,07%), Олег Ляшко (6,27%), Юрий Бойко (4,5%), Игорь Смешко (3,66%), Александр Вилкул (2,25%), Руслан Кошулинский (2,01%), Юрий Тимошенко (1,17%).
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-