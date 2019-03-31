//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЦИК обнародовала первые результаты подсчета: лидирует Порошенко

По данным обработки 0,12% бюллетеней на выборах президента Украины лидирует действующий президент Петр Порошенко

Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.

По данным ЦИК, за Порошенко проголосовали 28,69% избирателей из подсчитанных бюллетеней, за Владимира Зеленского - 24,27%, за Юлию Тимошенко - 15,12%.

За тройкой лидеров идут Анатолий Гриценко (8,07%), Олег Ляшко (6,27%), Юрий Бойко (4,5%), Игорь Смешко (3,66%), Александр Вилкул (2,25%), Руслан Кошулинский (2,01%), Юрий Тимошенко (1,17%).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать