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Членство в НАТО, ЕС и "экономика будущего": Порошенко о своих планах на второй срок

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок планирует подготовить страну к вступлению в НАТО и ЕС

Об этом Порошенко заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"К концу второго президентского срока я планирую подготовить Украину к вступлению в НАТО. К 2023 году должен быть подписан план действий относительно членства Украины в НАТО, а подниму я этот вопрос в декабре 2019 года на Лондонском саммите НАТО. И в 2023 году вполне реально после достижения Украины критериев относительно членства в ЕС начать переговоры о вступлении в ЕС. Только Североатлантический альянс гарантирует нашу независимость, только НАТО, главным принципом которого является "один за всех и все за одного", - сказал Порошенко.

Президент Украины отметил, что за 70-летнюю историю Альянса на территорию ни одного из его членов не посягал ни один агрессор.

В то же время главным приоритетом Порошенко назвал "реализацию программы от преодоления бедности к экономике будущего".

"Приоритет - экономика, экономика и еще раз экономика!" - подчеркнул Порошенко.

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