Членство в НАТО, ЕС и "экономика будущего": Порошенко о своих планах на второй срок
Об этом Порошенко заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"К концу второго президентского срока я планирую подготовить Украину к вступлению в НАТО. К 2023 году должен быть подписан план действий относительно членства Украины в НАТО, а подниму я этот вопрос в декабре 2019 года на Лондонском саммите НАТО. И в 2023 году вполне реально после достижения Украины критериев относительно членства в ЕС начать переговоры о вступлении в ЕС. Только Североатлантический альянс гарантирует нашу независимость, только НАТО, главным принципом которого является "один за всех и все за одного", - сказал Порошенко.
Президент Украины отметил, что за 70-летнюю историю Альянса на территорию ни одного из его членов не посягал ни один агрессор.
В то же время главным приоритетом Порошенко назвал "реализацию программы от преодоления бедности к экономике будущего".
"Приоритет - экономика, экономика и еще раз экономика!" - подчеркнул Порошенко.
- Напомним, по данным национального экзитпола трех социологических служб по состоянию на 18:00 , Владимир Зеленский набрал 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
- По данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский, на втором месте - глава ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур сломом сценария Кремля по первому тура украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
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