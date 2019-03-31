Австралиец выловил 100-килограммовую голову акулы. Ее кто-то отгрыз

31 марта, 2019, 14:59

В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы

Фотографию находки опубликовали в группе Trapman Bermagui в Facebook, пишет Daily Mail.

В четверг, 28 марта, рыболов по имени Джейсон (Jason) ловил акул у берегов австралийского города Бермаги, штат Новый Южный Уэльс, когда заметил в воде останки существа. "Это все, что осталось от этой акулы-мако. К сожалению, мы не видели, кто отгрыз ей голову, но это кто-то невероятно огромен! Одна только голова весит около 100 килограммов", - подписал автор снимка.

Пользователи сети начали обсуждать возможные причины смерти морского хищника. "Очевидно, на него напали сразу две акулы", - предположил Аарон Смит (Aaron Smith). "Это 100 процентов была огромная тигровая акула", - заявил другой комментатор. "Мне кажется, его атаковала касатка", - сказал пользователь по имени Дэмиен (Damien).

Мако может достигать до 3,8 метра в длину и весить до 500 кг. Она считается наиболее быстрой из всех существующих акул и способна развить скорость до 74 километров в час.