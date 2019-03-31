//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Австралиец выловил 100-килограммовую голову акулы. Ее кто-то отгрыз

В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы

Фотографию находки опубликовали в группе Trapman Bermagui в Facebook, пишет Daily Mail.

В четверг, 28 марта, рыболов по имени Джейсон (Jason) ловил акул у берегов австралийского города Бермаги, штат Новый Южный Уэльс, когда заметил в воде останки существа. "Это все, что осталось от этой акулы-мако. К сожалению, мы не видели, кто отгрыз ей голову, но это кто-то невероятно огромен! Одна только голова весит около 100 килограммов", - подписал автор снимка.

Пользователи сети начали обсуждать возможные причины смерти морского хищника. "Очевидно, на него напали сразу две акулы", - предположил Аарон Смит (Aaron Smith). "Это 100 процентов была огромная тигровая акула", - заявил другой комментатор. "Мне кажется, его атаковала касатка", - сказал пользователь по имени Дэмиен (Damien).

Мако может достигать до 3,8 метра в длину и весить до 500 кг. Она считается наиболее быстрой из всех существующих акул и способна развить скорость до 74 километров в час.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

31 марта, 2019 воскресенье

30 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать