Арсений Яценюк: Дебаты между кандидатами во втором туре должны быть обязательно

31 марта, 2019, 23:08

"Публичность - это часть политики. Это как бой на ринге - кто сильнее. И тот, кто не пойдет на дебаты, уже проиграл"

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Главная тема. Выбор" на ТРК "Украина" в вечер первого тура выборов Президента Украины 31 марта, пишет пресс-служба партии.

"Либо тебе нечего сказать, либо ты боишься. Или если тебе нечего сказать и ты боишься - значит, ты слаб", - подчеркнул Арсений Яценюк, отвечая на вопрос о необходимости дебатов между победителями первого тура президентских выборов.

"Это не только вопрос законодательного обеспечения. Конечно, можно внести в закон норму, которая бы требовала от кандидатов в президенты дебаты. Но политика не требует в этом случае закона. Выйди к людям и скажи, убеди их, что ты сильнее, чем твой оппонент".

"Поэтому считаю, что дебаты должны быть обязательно. И я надеюсь, что два финалиста пойдут даже не на одни, а на два дебата", - сказал он.

Дебаты, по словам Арсения Яценюка, должны касаться, в частности, внешней политики, национальной безопасности и обороны, государственного управления, - "за что каждый выступает и как он это собирается делать".