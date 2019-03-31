//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Арсений Яценюк: Дебаты между кандидатами во втором туре должны быть обязательно


фото: nfront.org.ua
"Публичность - это часть политики. Это как бой на ринге - кто сильнее. И тот, кто не пойдет на дебаты, уже проиграл"

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Главная тема. Выбор" на ТРК "Украина" в вечер первого тура выборов Президента Украины 31 марта, пишет пресс-служба партии.

"Либо тебе нечего сказать, либо ты боишься. Или если тебе нечего сказать и ты боишься - значит, ты слаб", - подчеркнул Арсений Яценюк, отвечая на вопрос о необходимости дебатов между победителями первого тура президентских выборов.

"Это не только вопрос законодательного обеспечения. Конечно, можно внести в закон норму, которая бы требовала от кандидатов в президенты дебаты. Но политика не требует в этом случае закона. Выйди к людям и скажи, убеди их, что ты сильнее, чем твой оппонент".

"Поэтому считаю, что дебаты должны быть обязательно. И я надеюсь, что два финалиста пойдут даже не на одни, а на два дебата", - сказал он.

Дебаты, по словам Арсения Яценюка, должны касаться, в частности, внешней политики, национальной безопасности и обороны, государственного управления, - "за что каждый выступает и как он это собирается делать".

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать