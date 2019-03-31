Американец украл метровую змею, засунув ее себе в штаны

31 марта, 2019, 17:00

В американском городе Роквуд, штат Мичиган, из зоомагазина похитили королевского питона

Об этом сообщает The Daily Beast.

Зоомагазин подыскал королевскому питону по имени Паста новых хозяев, однако пресмыкающееся исчезло раньше, чем его успели отдать. Сначала сотрудники считали, что Паста убежал из клетки, однако после просмотра записи с камеры видеонаблюдения выяснилось, что его украли.

Злоумышленником оказался мужчина, который ставил продавцам вопрос о змеях и утверждал, что хочет купить крысу. Оставшись без присмотра, вор вытащил змею длиной 1,2 метра с ее убежища и засунул себе в штаны. После этого он заплатил шесть долларов за крысы и исчез.

Стоимость Пасты составляла $ 100. Департамент полиции Роквуд опубликовал видеозапись похищения в социальных сетях и попросил помочь идентифицировать злоумышленника.

Королевский питон - неядовитая змея, достигает 1,2-1,5 метра в длину. Питается мелкими млекопитающими и птицами. Этот вид безопасен для человека, поэтому его часто держат в качестве домашнего любимца.