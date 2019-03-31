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30 марта на фронте: с украинской стороны - двое раненых, с российской - двое уничтоженных, шестеро раненых

иллюстративное
фото: flickr.com/photos/ministryofdefenceua
30 марта российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм

Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 31 марта 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Обстрелы имели место вблизи Авдеевки, Песков, Новотошковского, Новолуганского.

Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

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"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", - отметили в Минобороны.

По данным разведки, 30 марта огнем двух оккупантов было уничтожено, шесть - ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Напомним, что в пятницу, 29 марта, в связи с подготовкой к проведению выборов президента Украины в прифронтовой полосе россияне и наемники пошли на обострение ситуации вдоль линии соприкосновения. В тот день погиб 29-летний рядовой десантник из Черновцов Дмитрий Костенюк.

Огнем ВСУ ликвидировали форпост боевиков "Крокодил" на окраине Донецка и технику россиян вблизи Горловки и Брянки. С противоположной стороны было 4 уничтоженных, 6 раненых.

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Справка

В течение прошлого 2018 года на фронте погибло 133 защитников Украины, в частности, две молодые девушки.

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