Женская сборная Украины выиграла чемпионат Европы по каратэ
30 марта, 2019, 22:22
Женская сборная Украины победила Турцию в финале чемпионата Европы по каратэ
Об этом сообщает "Укринформ".
В испанской Гвадалахаре продолжается чемпионат Европы по каратэ. Женская сборная Украины завоевала золотые медали в командном кумитэ.
За сборную Украины выступали Анжелика Терлюга, Галина Мельник, Анита Серегина и Диана Шестак. В финале наши девушки победили сборную Турции 2:1.
Ранее на чемпионате Европы по каратэ украинцы Анита Серегина (до 61 кг) и Станислав Горуна (до 75 кг) завоевали бронзовые медали.
- Напомним, в 2017 году на третьем этапе престижных соревнований Karate 1 Series A украинские спортсмены завоевали золото, серебро и бронзу .
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