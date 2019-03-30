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Женская сборная Украины выиграла чемпионат Европы по каратэ


фото: ukrinform.ua
Женская сборная Украины победила Турцию в финале чемпионата Европы по каратэ

Об этом сообщает "Укринформ".

В испанской Гвадалахаре продолжается чемпионат Европы по каратэ. Женская сборная Украины завоевала золотые медали в командном кумитэ.

За сборную Украины выступали Анжелика Терлюга, Галина Мельник, Анита Серегина и Диана Шестак. В финале наши девушки победили сборную Турции 2:1.

Ранее на чемпионате Европы по каратэ украинцы Анита Серегина (до 61 кг) и Станислав Горуна (до 75 кг) завоевали бронзовые медали.

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