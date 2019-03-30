В Венесуэле частично восстановили электроснабжение
30 марта, 2019, 22:06
В Венесуэле частично восстановлено энергоснабжение после третьего за месяц массового отключения
Об этом со ссылкой на Anadolu сообщает "Укринформ".
В Венесуэле частично возобновили поставки электроэнергии, которое уже в третий раз прекращалось в этом месяце.
Как сообщалось, в пятницу вечером без электроэнергии остался 21 из 23 штатов в Венесуэле, в стране начались проблемы с водоснабжением.
- 25 марта стало известно, что в Венесуэле массово отключают электроэнергию , нет света и в столице страны - Каракасе.
- Напомним, 11 марта 2019 года США ввели санкции против российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка. Банк попал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая недавно была включена в SDN List.
- Ранее президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз , а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- 7 февраля советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал высокопоставленных военных Венесуэлы признать спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-