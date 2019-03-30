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В Венесуэле частично восстановили электроснабжение


фото: ukrinform.ua
В Венесуэле частично восстановлено энергоснабжение после третьего за месяц массового отключения

Об этом со ссылкой на Anadolu сообщает "Укринформ".

В Венесуэле частично возобновили поставки электроэнергии, которое уже в третий раз прекращалось в этом месяце.

Как сообщалось, в пятницу вечером без электроэнергии остался 21 из 23 штатов в Венесуэле, в стране начались проблемы с водоснабжением.

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