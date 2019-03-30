В Венесуэле частично восстановили электроснабжение

30 марта, 2019, 22:06

В Венесуэле частично восстановлено энергоснабжение после третьего за месяц массового отключения

Об этом со ссылкой на Anadolu сообщает "Укринформ".

В Венесуэле частично возобновили поставки электроэнергии, которое уже в третий раз прекращалось в этом месяце.

Как сообщалось, в пятницу вечером без электроэнергии остался 21 из 23 штатов в Венесуэле, в стране начались проблемы с водоснабжением.