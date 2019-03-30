В Украине сегодня "день тишины". Агитация за или против кандидатов в президенты запрещена

30 марта, 2019, 07:32

Согласно действующему законодательству, в полночь в субботу, 30 марта 2019 года, в Украине объявлено об окончании предвыборной агитации

Это предусмотрено ст. 57 закона "О выборах президента", напоминает Еспресо.TV .

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов", - говорится в ч. 2 этой статьи.

Согласно ст. 58 этого же закона, агитацией считается "осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать за или не голосовать за определенного кандидата на пост президента Украины", что может проводиться в следующих формах:

1) проведение собрания граждан, других встреч с избирателями;

2) проведение митингов, шествий, демонстраций, пикетов;

3) проведение публичных дебатов, дискуссий, "круглых столов", пресс-конференций относительно положений предвыборных программ и политической деятельности партий - субъектов избирательного процесса или политической деятельности кандидатов на пост Президента Украины;

4) обнародование в печатных и аудиовизуальных (электронных) средствах массовой информации политической рекламы, выступлений, интервью, очерков, видеофильмов, аудио- и видеоклипов, других публикаций и сообщений;

5) распространение избирательных открыток, плакатов и других печатных агитационных материалов или печатных изданий, в которых размещены материалы предвыборной агитации;

6) размещение печатных агитационных материалов или политической рекламы на носителях внешней рекламы;

7) проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий при поддержке партии - субъекта избирательного процесса или кандидата на пост президента Украины, а также обнародование информации о такой поддержке;

8) публичные призывы голосовать за или не голосовать за кандидата на пост президента Украины или публичные оценки деятельности кандидата на пост президента Украины;

9) установление агитационных палаток.

За совершение агитации в "день тишины" предусмотрена административная ответственность избирателя, напоминает гражданская сеть ОПОРА.

"Поэтому не стоит с начала суток субботы до конца дня голосования выражать агитационные призывы за или против кого-то из кандидатов или совершать действия, которые могут быть расценены как агитация (раздача печатной информации, сувениров, товаров или услуг). Ведь для такого избирателя предусмотрена административная ответственность , что влечет за собой наложение штрафа от 510 грн до 850 грн ", - отмечают в организации.

Справка

Очередные выборы президента Украины назначены на завтра, 31 марта.

Голосование на участках пройдет с 08:00 до 20:00.

Для того, чтобы проголосовать, нужен паспорт.