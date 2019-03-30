//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине сегодня "день тишины". Агитация за или против кандидатов в президенты запрещена


фото: odyssey.antiochsb.edu
Согласно действующему законодательству, в полночь в субботу, 30 марта 2019 года, в Украине объявлено об окончании предвыборной агитации

Это предусмотрено ст. 57 закона "О выборах президента", напоминает Еспресо.TV .

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов", - говорится в ч. 2 этой статьи.

Согласно ст. 58 этого же закона, агитацией считается "осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать за или не голосовать за определенного кандидата на пост президента Украины", что может проводиться в следующих формах:

1) проведение собрания граждан, других встреч с избирателями;

2) проведение митингов, шествий, демонстраций, пикетов;

3) проведение публичных дебатов, дискуссий, "круглых столов", пресс-конференций относительно положений предвыборных программ и политической деятельности партий - субъектов избирательного процесса или политической деятельности кандидатов на пост Президента Украины;

4) обнародование в печатных и аудиовизуальных (электронных) средствах массовой информации политической рекламы, выступлений, интервью, очерков, видеофильмов, аудио- и видеоклипов, других публикаций и сообщений;

5) распространение избирательных открыток, плакатов и других печатных агитационных материалов или печатных изданий, в которых размещены материалы предвыборной агитации;

6) размещение печатных агитационных материалов или политической рекламы на носителях внешней рекламы;

7) проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий при поддержке партии - субъекта избирательного процесса или кандидата на пост президента Украины, а также обнародование информации о такой поддержке;

8) публичные призывы голосовать за или не голосовать за кандидата на пост президента Украины или публичные оценки деятельности кандидата на пост президента Украины;

9) установление агитационных палаток.

За совершение агитации в "день тишины" предусмотрена административная ответственность избирателя, напоминает гражданская сеть ОПОРА.

"Поэтому не стоит с начала суток субботы до конца дня голосования выражать агитационные призывы за или против кого-то из кандидатов или совершать действия, которые могут быть расценены как агитация (раздача печатной информации, сувениров, товаров или услуг). Ведь для такого избирателя предусмотрена административная ответственность , что влечет за собой наложение штрафа от 510 грн до 850 грн ", - отмечают в организации.

Справка

Очередные выборы президента Украины назначены на завтра, 31 марта.

Голосование на участках пройдет с 08:00 до 20:00.

Для того, чтобы проголосовать, нужен паспорт.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 марта, 2019 суббота

29 марта, 2019 пятница

больше новостей

30 марта, 2019 суббота

29 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать