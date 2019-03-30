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В "день тишины" в полицию поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства

В "день тишины" перед президентскими выборами в полицию поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает официальный сайт МВД .

79 фактов связаны с незаконной агитацией, восемь - с подкупом избирателей, два факта - хулиганство, один - угроза физической расправой и 69 других фактов.

"Все подразделения МВД продолжают работать в усиленном режиме. Под охраной Национальной полиции находится 29 866 комиссий. Для безопасности и порядка непосредственно на избирательных участках привлечено более 39 тыс. полицейских, а на окружных избирательных комиссиях - 518 правоохранителей. Оперативный штаб МВД фиксирует и проверяет 100% сообщений, как те, которые поступают на линию 102, так и те, которые аналитики штаба обнаруживают в открытых источниках: СМИ, социальные сети и др. Кроме этого, мы постоянно в контакте с общественной сетью ОПОРА", - отметил Яровой.

Он добавил, что в целом с начала избирательного процесса Национальная полиция зарегистрировала 4891 сообщение, связанное с нарушением избирательного законодательства.

"По этим фактам начато 250 уголовных производств и составлены 655 административных протоколов", - Сергей Яровой.

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