В Одессе горел внедорожник "оппоблоковца" Клименко, - СМИ

30 марта, 2019, 08:51

Внедорожник Toyota Highlander горел вечером в пятницу, 29 марта 2019 года, возле Старобазарного сквера со стороны Успенской, что в центре Одессы

Как сообщили очевидцы, машина вспыхнула между 18 и 19 часами. Возгорание началось где-то в двигательном отсеке, передает Еспресо.TV со ссылкой на Думская.net .

"Причины пожара пока не известны, но не исключено, что имел место умышленный поджог", - отмечает одесское издание.

Источники в Нацполиции отмечают, что авто принадлежит депутату областного совета от "Оппозиционного блока" Игорю Клименко. В 2010-2015 он был депутатом городского совета.

Клименко возглавляет компанию "Бомонд", работающую на рынке наружной рекламы, и является вице-президентом Ассоциации рекламистов Одессы.