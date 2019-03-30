В Одессе горел внедорожник "оппоблоковца" Клименко, - СМИ
30 марта, 2019, 08:51
Внедорожник Toyota Highlander горел вечером в пятницу, 29 марта 2019 года, возле Старобазарного сквера со стороны Успенской, что в центре Одессы
Как сообщили очевидцы, машина вспыхнула между 18 и 19 часами. Возгорание началось где-то в двигательном отсеке, передает Еспресо.TV со ссылкой на Думская.net .
"Причины пожара пока не известны, но не исключено, что имел место умышленный поджог", - отмечает одесское издание.
Источники в Нацполиции отмечают, что авто принадлежит депутату областного совета от "Оппозиционного блока" Игорю Клименко. В 2010-2015 он был депутатом городского совета.
Клименко возглавляет компанию "Бомонд", работающую на рынке наружной рекламы, и является вице-президентом Ассоциации рекламистов Одессы.
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