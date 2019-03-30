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В Одессе директор областного архива пытался смыть в унитаз $ 500 взятки

Гринник Игорь
Ивано-Франковский городской суд признал виновным в злоупотреблении влиянием бывшего директора Государственного архива Ивано-Франковской области Игоря Грыныка

В апреле 2018 Грынык получил $ 500 взятки. Во время задержания чиновник пытался смыть деньги в унитаз, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на прикарпатский портал Курс .

В должности директора областного госархива он работал с 2009 года.

5 марта 2018 к Грыныку обратился председатель кооператива "Проектант" с просьбой помочь в поиске и предоставлении информации о местах расположения месторождений полезных ископаемых.

Грынык пообещал председателю кооператива, что за $ 500 сможет повлиять на чиновника, в обязанности которого входил поиск документов по вопросам разработки полезных ископаемых на территории Ивано-Франковской области.

Председатель кооператива согласился на предложение и сразу обратился с заявлением в полицию.

19 апреля прошлого года после передачи взятки чиновника задержали правоохранители.

В суде Грынык признал свою вину, обещал, что больше такого не повторится и просил строго не наказывать.

В конце концов суд признал мужчину виновным в злоупотреблении влиянием и назначил 12750 грн штрафа. Также он заплатит 8294 грн за экспертизы.

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