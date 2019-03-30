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В Мариуполе 33-летний маньяк изнасиловал 90-летнюю старушку

Сегодня, 30 марта 2019 года, оперативники полиции Донецкой области установили и задержали 33-летнего гражданина, который несколько раз незаконно попадал в дом немощной 90-летней жительницы Мариуполя и осуществлял кражу имущества. Когда понял, что потерпевшая ничего не сможет сделать, он напоследок изнасиловал ее

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Еспресо.TV .

Как выяснилось, ранее трижды судимый наведывался к пенсионерке 1929 года рождения, сначала чтобы ограбить, а два последних раза - чтобы изнасиловать.

Бабушка обратилась за помощью в полицию и неизвестно, сколько еще раз "заходил бы в гости" преступник если бы не был задержан следователями.

Как сообщил заместитель начальника полиции Донецкой области Артем Кисько, розыскные мероприятия шли неделю "и сегодня ночью была поставлена точка".

 

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