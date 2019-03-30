В Канаде бабушки спасли священника от хулигана, побив его тростями
Об этом сообщает CBC News.
Неизвестный молодой человек набросился на священника сразу после вечерней службы. Он повалил его на землю, схватил за шею и начал душить. По сведениям полиции, от него пахло алкоголем.
За священника вступились бабушки, пришедшие в церковь. "Эти пожилые женщины были шокированы, и их можно понять, но им удалось вмешаться, - рассказывает представитель Эдмонтонской епархии Лоррейн Турчански (Lorraine Turchansky.) - Они стали бить его своими тростями и заставили отпустить священника".
Теперь хулигана, который скрылся с места происшествия, разыскивают правоохранительные органы. Турчански пожаловалась, что никто из прихожанок не смог вызвать полицию вовремя: "Возможно, если бы они были моложе, то достали бы сотовые телефоны и позвонили в 911, но это был не тот случай".
Читайте также
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
Читайте также
-
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину