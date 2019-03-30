В Канаде бабушки спасли священника от хулигана, побив его тростями

30 марта, 2019, 19:30

В канадском городе Эдмонтон, провинция Альберта, пожилые прихожанки католической церкви спасли священника от хулигана

Об этом сообщает CBC News.

Неизвестный молодой человек набросился на священника сразу после вечерней службы. Он повалил его на землю, схватил за шею и начал душить. По сведениям полиции, от него пахло алкоголем.

За священника вступились бабушки, пришедшие в церковь. "Эти пожилые женщины были шокированы, и их можно понять, но им удалось вмешаться, - рассказывает представитель Эдмонтонской епархии Лоррейн Турчански (Lorraine Turchansky.) - Они стали бить его своими тростями и заставили отпустить священника".

Теперь хулигана, который скрылся с места происшествия, разыскивают правоохранительные органы. Турчански пожаловалась, что никто из прихожанок не смог вызвать полицию вовремя: "Возможно, если бы они были моложе, то достали бы сотовые телефоны и позвонили в 911, но это был не тот случай".