Украинский тяжеловес завоевал титул в Канаде

30 марта, 2019, 18:49

Украинский боксер Александр Тесленко победил бразильца Фабио Мальдоандо и получил титул WBA/NABA в супертяжелом весе

Об этом сообщает iSport.ua.

В рамках вечера бокса компании Lee Baxter Promotions, который прошел в канадском Торонто в ночь с 29 на 30 марта, выступили три украинских боксера - Александр Тесленко, Станислав Скороход и Александр Войтенко.

Тесленко, который выступает в супертяжелом весе, единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Фабио Мальдоандо, получив титул по версии WBA / NABA (Всемирной боксерской ассоциации/Северо-американской боксерской ассоциации).

В бою первого среднего веса (до 69,9 кг) Скороход нокаутировал мексиканца Хосе Цунига во 2-м раунде.

Войтенко, выступающий в среднем весе (до 72,6 кг), выиграл у другого представителя Мексики Адраина Аренаса техническим нокаутом в 3-м раунде.

Напомним, 31 марта украинский боксер Александр Гвоздик будет защищать титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе в поединке против француза Дуду Нгумбу.

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