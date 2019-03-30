//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинский тяжеловес завоевал титул в Канаде


фото: luckypunch.net
Украинский боксер Александр Тесленко победил бразильца Фабио Мальдоандо и получил титул WBA/NABA в супертяжелом весе

Об этом сообщает iSport.ua.

В рамках вечера бокса компании Lee Baxter Promotions, который прошел в канадском Торонто в ночь с 29 на 30 марта, выступили три украинских боксера - Александр Тесленко, Станислав Скороход и Александр Войтенко.

Тесленко, который выступает в супертяжелом весе, единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Фабио Мальдоандо, получив титул по версии WBA / NABA (Всемирной боксерской ассоциации/Северо-американской боксерской ассоциации).

В бою первого среднего веса (до 69,9 кг) Скороход нокаутировал мексиканца Хосе Цунига во 2-м раунде.

Войтенко, выступающий в среднем весе (до 72,6 кг), выиграл у другого представителя Мексики Адраина Аренаса техническим нокаутом в 3-м раунде.

Читайте также: Гвоздик - Нгумбу: все о чемпионском бое украинца

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 марта, 2019 суббота

больше новостей

30 марта, 2019 суббота

29 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать