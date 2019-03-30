Украина впервые примет участие в Болонской книжной ярмарке

30 марта, 2019, 12:58

1-4 апреля состоится Болонская книжная ярмарка литературы для детей, где впервые будет представлен украинский национальный стенд. Это одно из основных мировых событий, которое касается детской литературы. В 2019 году его организуют в 56 раз

Национальный стенд организует Украинский институт книги, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу этой правительственного учреждения.

Площадь экспозиции - 64 м², номер стенда - hall 30 D42-E41.

На стенде свои книги покажут 15 издательств: "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Астра", "Артбукс", "Арт Нейшн", "Время Мастеров", Chudobox, "Фактор-друк", "Фонтан сказок", "Каламар", Nebo BookLab, "Утро", "Издательский дом" Школа "," Черные овцы "," Издательство Старого Льва "и VIVAT.

Болонская книжная ярмарка литературы для детей также является местом встречи для иллюстраторов со всего мира. Одна из главных событий в этой программе - выставка иллюстраторов, которая происходит с 1967 года во время ярмарки и ежегодно открывает новые имена иллюстраторов.