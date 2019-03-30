Ученые создали каталог звезд, у которых может существовать жизнь

30 марта, 2019, 19:00

Астрономы, работающие с данными телескопа TESS, создали уникальный каталог звезд, который поможет обнаружить потенциально обитаемые планеты на их орбитах

Об этом пишет Naked Science.

Команда из Корнельского университета, Лихайского университета и Университета Вандербильта определила наиболее перспективные цели для поиска звезд, на орбитах которых могут находиться обитаемые планеты.

В свой новый каталог они внесли 1822 звезды, вокруг которых чувствительности TESS хватит для выявления землеподобных экзопланет немного большего размера, которые получают тот же объем излучения от своих звезд, что и Земля от Солнца.

1822 звезды, попавшие в каталог, - яркие, холодные карлики, чьи температуры варьируются примерно от 2700 до 5000 кельвинов (2427- 4727 градусов Цельсия). Их отбирали по яркости. Ближайшая из этих звезд находится примерно в шести световых годах от Земли.

"Жизнь не может существовать во всех возможных мирах, но мы знаем, что наш собственный мир может жизнь поддерживать, так что поиск землеподобных планет безусловно имеет смысл, - говорит член научной команды TESS профессор Лиза Калтенеггер. - Этот каталог важен для TESS, потому что все, кто работает с данными, хотят узнать, вокруг каких звезд мы можем найти ближайшие аналоги Земли. У нас есть 408 новых любимых звезд. Удивительно, не приходится выбирать только одну; сейчас я могу исследовать сотни звезд".

Подтверждение наблюдения экзопланеты и вычисления расстояния от нее до звезды требуют регистрации двух транзитов. Именно это может сделать телескоп TESS в ходе своей миссии. Такие орбитальные периоды означают, что эти планеты находятся в зоне обитаемости своих звезд.

"Мы не знаем, сколько планет TESS найдет на орбитах сотен звезд из нашего каталога и будут ли они населены, но шансы играют в нашу пользу, - говорит профессор Калтенеггер. - Некоторые исследования указывают на то, что в жилых зонах холодных звезд может находиться множество скалистых планет. Мы очень взволнованы тем, какие миры мы найдем".

"Это удивительное время в человеческой истории и огромный скачок для нашего понимания собственного места во Вселенной", - отметил доктор Киван Стассун из Университета Вандербильта, также член научной команды TESS.

Напомним, телескоп запустили весной 2018 года вместо культовой обсерватории Kepler - за свои восемь лет работы она открыла тысячи экзопланет. Сейчас запасы топлива на Kepler заканчиваются, поэтому в ближайшее время обсерватория прекратит свою работу. За девять лет, которые Kepler провел в космосе, появились новые технологии, которые значительно улучшают оптическое зрение. Дальность зрения устройств в TESS будет в 400 раз больше, чем в Kepler.

Если вам интересно больше узнать о возможностях TESS, прочитайте материал " Найти 20000 экзопланет за 2 года . Все, что стоит знать о новом телескопе от NASA".