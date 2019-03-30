Стало известно, почему провалились переговоры Трампа и Ким Чен Ына

30 марта, 2019, 21:29

Президент США Дональд Трамп во время саммита требовал у лидера КНДР Ким Чен Ына передать США все имеющиеся ядерные боезаряды

Об этом сообщает "Раид Свобода" со ссылкой на Reuters.

Президент США вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письменное требование о передаче Вашингтону всех имеющихся в стране запасов ядерных боезарядов и атомного топлива. Соответствующее требование было выдвинуто 28 февраля на саммите, проходившем во Вьетнаме.

По информации агентства, США потребовали полного демонтажа ракетно-ядерной инфраструктуры и объектов двойного назначения, которые относятся к ядерной сфере, включая предприятия по обогащению урана.

Отмечается, это был первый раз, когда Трамп четко сформулировал, что Соединенные Штаты имеют в виду под "окончательной, полной и подлежащей проверке" денуклеаризацией Северной Кореи.

Агентство напоминает, что в тот же день, 28 февраля, был неожиданно отменен рабочий завтрак Трампа и Кима. По оценке аналитиков, северокорейский руководитель должен был принять инициативу Трампа как оскорбительную. США отказались в качестве ответа полностью снять с КНДР экономические санкции.