Стало известно, почему провалились переговоры Трампа и Ким Чен Ына
Об этом сообщает "Раид Свобода" со ссылкой на Reuters.
Президент США вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письменное требование о передаче Вашингтону всех имеющихся в стране запасов ядерных боезарядов и атомного топлива. Соответствующее требование было выдвинуто 28 февраля на саммите, проходившем во Вьетнаме.
По информации агентства, США потребовали полного демонтажа ракетно-ядерной инфраструктуры и объектов двойного назначения, которые относятся к ядерной сфере, включая предприятия по обогащению урана.
Отмечается, это был первый раз, когда Трамп четко сформулировал, что Соединенные Штаты имеют в виду под "окончательной, полной и подлежащей проверке" денуклеаризацией Северной Кореи.
Агентство напоминает, что в тот же день, 28 февраля, был неожиданно отменен рабочий завтрак Трампа и Кима. По оценке аналитиков, северокорейский руководитель должен был принять инициативу Трампа как оскорбительную. США отказались в качестве ответа полностью снять с КНДР экономические санкции.
- France 24 сообщала, что встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном 27 февраля в Ханое провалилась, потому что не была подготовлена должным образом.
- Сообщалось, что власти КНДР возобновили работоспособность испытательного ракетного полигона Сохе.
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