Собак научили различать эпилептические припадки по запаху

30 марта, 2019, 17:20

Исследователи из Университета Ренна (Франция) в опытах с собаками показали, что эпилептические припадки имеют специфический запах, который способны почувствовать различные породы

Об этом говорится в журнале Nature.

В своей статье ученые ссылаются на предыдущие исследования, которые доказали, что такие заболевания, как рак молочной железы или рак легких, имеют особый запах. Однако никто до этого не пытался доказать, что похожими свойствами обладают и эпилептические припадки. Авторы решили проверить гипотезу.

Они отобрали пять собак смешанных пород: трех самок и двух самцов. Животных ранее тренировали как служебных собак в медицинском центре Medical Mutts. Чтобы проверить, выделяет ли человеческое тело особый запах во время припадка, специалисты собрали образцы пота в семи женщин.

Отличались не только субъекты, у которых брали образцы, но и активности, при которых те собирались, например, отдых, физические упражнения или непосредственно судороги. Собаки никогда раньше не сталкивались с запахами этих женщин.

Образцы поместили в металлические банки, а исследователи следили за тем, правильный ли выбор сделают собаки. Все животные достигли успеха в прохождении тестов. Некоторые больше других, но даже те, чья эффективность оказалась не самой, все еще демонстрировали результат, превышающий случайный шанс угадывания. Вероятность правильного определения варьировалась от 67 до 100%. Три собаки из пяти показали стопроцентный результат.

По мнению авторов, их исследование наглядно доказывает, что эпилептические припадки действительно вызывают характерный запах. Очевидно, их могут почувствовать собаки, но, возможно, в будущем удастся создать и электронное устройство для быстрого диагностирования приступов.