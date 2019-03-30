СБУ просит Белецкого рассказать, кто и для чего готовит на него покушение

30 марта, 2019, 12:20

Служба безопасности Украины информирует, что начала проверку по обнародованном в СМИ заявлении заместителя секретаря СНБОУ Сергея Кривоноса по подготовке определенными лицами инсценировки покушения на лидера партии "Национальный корпус", народного депутата Андрея Белецкого