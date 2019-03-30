СБУ просит Белецкого рассказать, кто и для чего готовит на него покушение
30 марта, 2019, 12:20
Служба безопасности Украины информирует, что начала проверку по обнародованном в СМИ заявлении заместителя секретаря СНБОУ Сергея Кривоноса по подготовке определенными лицами инсценировки покушения на лидера партии "Национальный корпус", народного депутата Андрея Белецкого
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
"С целью полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств, изложенных в заявлении Кривоноса, Служба безопасности Украины предложила народному депутату Украины Билецкому предоставить объяснения по обнародованной в СМИ информации", - отмечается в сообщении.
- Ранее Белецкий заявил, что власти вроде бы готовят физическое устранение лидеров "Нацкорпуса". И в этом, по его словам, планируется задействовать СБУ.
- В свою очередь в Службе безопасности заявили, что с удивлением ознакомились с данным заявлением Белецкого.
- Кривонос при этом подтвердил , что такая провокация действительно готовится.
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