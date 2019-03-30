"Народный фронт" добился наказания облгазов Фирташа за незаконные доначисления в платежках, - Бурбак
Об этом написал руководитель фракции НФ Максим Бурбак на своей странице в Facebook, комментируя решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовать облгазы олигарха Дмитрия Фирташа и сделать перерасчет потребителям, пишет пресс-служба партии.
"Это маленькая, но важная победа! Сработали все выступления на согласительных советах, с трибуны парламента, в разных эфирах!", - подчеркнул он.
"Народный фронт" последовательно отстаивает интересы наших граждан в борьбе с газовыми монополистами. Несправедливо начисленные платежи должны быть отменены, а уже переплаченные абонентами деньги должны быть зачислены в следующих платежках ", - подчеркнул Максим Бурбак.
"Газовая афера Фирташа будет остановлена. И эти штрафы я считаю незначительными. Требую более жестокого наказания аферистов!", - резюмировал он.
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