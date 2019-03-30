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Президент Эстонии в свои 49 пробежала марш-бросок с военными: 30 км и 15 кг дополнительной нагрузки

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу, 29 марта 2019 года, осуществила 30-километровый марш-бросок вместе с ветеранами Сил обороны Эстонии, а также военнослужащими Эстонии и НАТО

Об этом передает Еспресо.TV .

По ее словам, таким образом решила отметить 15-летие присоединения Эстонии к Альянсу.

"30 км по весеннему Центральному полигону с 15-килограммовой нагрузкой были непростыми, но время 4:19 (4 часа 19 минут - ред.) для того, кто принимал участие в первый раз - достаточно хороший результат", - написала она в Facebook о своих успехах.

Скаутский марш-бросок ежегодно проводится эстонскими военными и резервистами.

Как объясняет Таллинская газета Postimees , на этот раз участники забега имели 8 часов и должны были преодолеть 30-километровую дистанцию. В их экипировку входило служебное оружие и 10-килограммовый рюкзак.

Общее количество участников пробежки составило 1300 человек.

Справка

Кальюлайд является первой женщиной-президентом в этой стране.

Она мать четверых детей.

30 декабря этого года ей исполнится 50 лет.

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