Президент Эстонии в свои 49 пробежала марш-бросок с военными: 30 км и 15 кг дополнительной нагрузки
Об этом передает Еспресо.TV .
По ее словам, таким образом решила отметить 15-летие присоединения Эстонии к Альянсу.
"30 км по весеннему Центральному полигону с 15-килограммовой нагрузкой были непростыми, но время 4:19 (4 часа 19 минут - ред.) для того, кто принимал участие в первый раз - достаточно хороший результат", - написала она в Facebook о своих успехах.
Скаутский марш-бросок ежегодно проводится эстонскими военными и резервистами.
Как объясняет Таллинская газета Postimees , на этот раз участники забега имели 8 часов и должны были преодолеть 30-километровую дистанцию. В их экипировку входило служебное оружие и 10-килограммовый рюкзак.
Общее количество участников пробежки составило 1300 человек.
Справка
Кальюлайд является первой женщиной-президентом в этой стране.
Она мать четверых детей.
30 декабря этого года ей исполнится 50 лет.
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