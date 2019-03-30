Правоохранители задержали бывшего заместителя командира батальона "Донбасс" Надирадзе. Говорят, что был связан с известным провокатором Дульским
30 марта, 2019, 13:34
Службой безопасности Украины установлено место укрытия от правоохранителей гражданина Грузии Вано Надирадзе, который объявлен в розыск органами Национальной полиции Украины и незаконно попал в нашу страну с территории Молдовы
Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
"Каково же было удивление стражей порядка, когда сегодня утром во время совместной со спецподразделением НПУ" Корд "операции, у задержанного" патриота Украины "Надирадзе на телефоне оказалась переписка с неоднократно" паленным" СБУ, агентом российских спецслужб Дульским, в которой последний координирует с задержанным деятельность и живо обсуждает возможное развитие политической ситуации в Украине ", - отмечается в сообщении.
Ранее Надирадзе уже выдворяли из Украины.
Долгое время он был приближенным к экс-президенту Грузии Саакашвили.
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