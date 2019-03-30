Переход на летнее время: что нужно знать
Сейчас переход на летнее и зимнее время практикуют в 110 странах мира. Отменить это в странах Евросоюза планируют 2021 года. Присоединится ли к этому решению Украина - пока неизвестно, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Molbuk.ua .
"Переход на летнее время хуже влияет на организм человека, чем переход на зимнее время. Это стресс для него. В этот период люди часто жалуются на ухудшение самочувствия и обострение хронических недугов. Стрелки часов переводят на один час вперед, поэтому придется меньше спать. Это может вызвать проблемы со здоровьем у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоников, вызвать раздражительность, перепады настроения. Поэтому надо больше времени проводить на свежем воздухе, меньше смотреть телевизор, не сидеть долго за компьютером, ложиться спать на час раньше, чем обычно. Обычно за две-три недели люди приспосабливаются к новому режиму. Родителям стоит помочь адаптироваться детям, чтобы они могли хорошо чувствовать себя на уроках ", - объясняет участковый врач-терапевт Черновицкой городской поликлиники №1 Валентина Павлюк.
Советы врача
- Во время перевода часов ложитесь спать чуть раньше, сдвигая график на 10-15 минут. Это поможет постепенно смещать ваши ритмы сна и синхронизировать их с изменением времени.
- Спите не менее семи-восьми часов. Обязательно проветрите комнату, примите теплую ванну. По возможности, не будет лишним поспать и днем, особенно это касается пожилых людей и тех, кто имеет проблемы со здоровьем.
- Попробуйте понемногу смещать время ужина на 10-15 минут, чтобы в итоге перенести сон на час раньше.
- Приучите себя постепенно просыпаться раньше, чем обычно.
- Не стоит в этот период нагружать организм физически и умственно, подвергать его стрессам, нервничать или конфликтовать.
- Важные дела делайте во второй половине дня. Пока организм не перестроится на новое время, личные биоритмы человека временно смещаются. Поэтому независимо от того, жаворонок вы или сова, сложные задачи и принятия важных решений лучше отложить после обеда.
- Следите за питанием. Еда также влияет на наше самочувствие. Нужно исключить из рациона жирные и острые блюда, ограничить сладости. В одном случае не пренебрегайте завтраком. Желательно потреблять больше овощей и фруктов. Замените кофе на травяные и фруктовые чаи.
- Больше гуляйте на свежем воздухе. Старайтесь хотя бы полчаса проводить на улице, в парке.
- Можно почитать интересную книгу или послушать любимую музыку.
- Гоните от себя дурные мысли. Это правило актуально всегда, однако особенно оно поможет в первые недели после перевода стрелок часов. Стоит временно отказаться от алкоголя, который может негативно влиять на сон.
- Людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями и тем, кто имеет проблемы с давлением, нужно тщательно следить за своим состоянием, носить с собой лекарства. Если ухудшилось самочувствие - нужно обратиться к врачу.
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