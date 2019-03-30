Переход на летнее время: что нужно знать

30 марта, 2019, 10:15

Украина 31 марта переходит на летнее время - стрелки часов необходимо перевести на час вперед

Сейчас переход на летнее и зимнее время практикуют в 110 странах мира. Отменить это в странах Евросоюза планируют 2021 года. Присоединится ли к этому решению Украина - пока неизвестно, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Molbuk.ua .

"Переход на летнее время хуже влияет на организм человека, чем переход на зимнее время. Это стресс для него. В этот период люди часто жалуются на ухудшение самочувствия и обострение хронических недугов. Стрелки часов переводят на один час вперед, поэтому придется меньше спать. Это может вызвать проблемы со здоровьем у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоников, вызвать раздражительность, перепады настроения. Поэтому надо больше времени проводить на свежем воздухе, меньше смотреть телевизор, не сидеть долго за компьютером, ложиться спать на час раньше, чем обычно. Обычно за две-три недели люди приспосабливаются к новому режиму. Родителям стоит помочь адаптироваться детям, чтобы они могли хорошо чувствовать себя на уроках ", - объясняет участковый врач-терапевт Черновицкой городской поликлиники №1 Валентина Павлюк.

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