Определились победители украинского спортивного "Оскара"
30 марта состоялась традиционная церемония "Герои спортивного года", сообщает "Укрифнорм".
Лучшими спортсменом и спортсменкой 2018 года стал чемпион Олимпийских игр по фристайлу (лыжная акробатика) Александр Абраменко, а также чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по пулевой стрельбе, обладательница мирового рекорда Елена Костевич.
Абраменко в самой престижной номинации "Спортивный Оскар" -2018 опередил серебряного призера чемпионата мира по греко-римской борьбе Жана Беленюк и обладателя "серебра" мирового первенства по спортивной гимнастике Олега Верняева.
Соперницами Костевич за право называться лучшей спортсменкой Украины были обладательница "золота" чемпионата мира по дзюдо Дарья Билодид а также победительница итогового турнира Женской теннисной ассоциации Элина Свитолина.
- Напомним, в феврале олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко заявил, что пропустит следующий сезон.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-