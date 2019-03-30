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Определились победители украинского спортивного "Оскара"


фото: ukrinform.ua
Фристайлист Александр Абраменко и представительница пулевой стрельбе Елена Костевич признаны лучшими спортсменами Украины 2018

30 марта состоялась традиционная церемония "Герои спортивного года", сообщает "Укрифнорм".

Лучшими спортсменом и спортсменкой 2018 года стал чемпион Олимпийских игр по фристайлу (лыжная акробатика) Александр Абраменко, а также чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по пулевой стрельбе, обладательница мирового рекорда Елена Костевич.

Абраменко в самой престижной номинации "Спортивный Оскар" -2018 опередил серебряного призера чемпионата мира по греко-римской борьбе Жана Беленюк и обладателя "серебра" мирового первенства по спортивной гимнастике Олега Верняева.

Соперницами Костевич за право называться лучшей спортсменкой Украины были обладательница "золота" чемпионата мира по дзюдо Дарья Билодид а также победительница итогового турнира Женской теннисной ассоциации Элина Свитолина.

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